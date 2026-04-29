◆パ・リーグロッテ―楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）楽天・前田健太投手（３８）がロッテ戦に先発した。初回は先頭の藤原に左前安打を浴びると、１死三塁から寺地の左犠飛で失点。先制点を献上した。前田健を援護したい打線は１点を追う３回につながった。村林と辰己の安打などで１死一、三塁の好機をつくると、伊藤裕が左越えの適時二塁打。さら１死二、三塁で浅村が一時勝ち越しの右犠飛を放った。味方が逆転した直