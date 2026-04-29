◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節清水１―２長崎（２９日・アイスタ）Ｊ１清水は５連戦の２戦目となるホーム長崎戦を１―２で落とし、３連敗を喫した。４月５日に３―０で下した相手から白星を奪えなかった。前半９分、ＤＦ住吉ジェラニレショーンがＶＡＲ介入の末に一発退場。いきなり数的不利を強いられた。それでも同２１分、ＦＷ呉世勲の左足シュートのこぼれ球にＦＷ嶋本悠大が反応し、ゴール前に飛び込んで先制