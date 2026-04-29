◆パ・リーグ西武―日本ハム（２９日・ベルーナドーム）西武が平沢大河内野手（２８）の一打で４試合連続で先制した。両軍無得点の４回、１死からカナリオが三塁ベース直撃の二塁打を放ち１死二塁。２死二塁となってから、「６番・一塁」で先発出場の平沢が相手先発・達の１３７キロフォークを振り抜き、先制の中前適時打を放った。「浮いてきたところを思い切りいきました。当たりは良くはなかったのですが、いいところに飛