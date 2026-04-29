英国のソウル／ファンク・バンド「ホット・チョコレート」の創設メンバーだったベーシストのトニー・ウィルソンさんが死去。78歳だった。4月24日、母国のトリニダード・トバゴで息を引き取ったことを遺族が伝えた。死因については現在のところ明らかにされていない。 【写真】トニーさんとの最後の2ショット娘が訃報を伝えた トニーさんの娘が日本時間の25日にトニーさん