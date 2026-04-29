「寛永通宝」の砂ざらえ 琴弾公園(観音寺市有明町) 香川県観音寺市のシンボル、寛永通宝の砂絵。地域のボランティアらが年に2回行っている「砂ざらえ」という作業で形を整えました。 銭形砂絵「寛永通宝」は、有明浜の砂でつくった東西122ｍ、南北90ｍ、周囲345ｍの巨大な砂絵です。 この砂絵を見れば健康で長生きし、お金に不自由しないといわれているため観光名所になっています。 しかし、雨や風で少しずつ