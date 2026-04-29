記事ポイント4月29日阪急うめだ本店でスケーターの新作4シリーズが先行発売傘・プレート・竹箸・巾着が映画ファイナルフレーム仕様で登場『プーさん』『ズートピア』『ベイマックス』通年人気7点もあわせて紹介 家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー・アニメーション映画とディズニー＆ピクサー作品の名場面を実用品に落とし込んだ新作コレクション4シリーズが、2026年4月29日より「Disney THE MARK