お笑いコンビ「水玉れっぷう隊」のケン（56）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。アレルギーで腫れた顔写真を公開した。今月27日の投稿で、白髪染めでアレルギー症状に見舞われ、頭や顔、首が腫れたことを明かしていたケン。これを受けてファンからは「病院行けましたか？」「早く治ると良いですね」など、心配の声が寄せられていた。その後、「ボコボコに行かれました」とまぶたが腫れ上がった顔写真を公開。ボクシ