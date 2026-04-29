群馬県の関越自動車道で乗客7人が死亡し、38人が重軽傷を負った事故から14年となったきょう、現場では遺族らが犠牲者を悼みました。2012年、群馬県藤岡市の関越道で高速ツアーバスが防音壁に衝突し、乗客7人が死亡、38人が重軽傷を負いました。事故から14年となるきょう、現場近くでは発生時刻の午前4時40分に合わせ、遺族らが手を合わせました。林彩乃さん（37）は、自らも大けがをしたほか、一緒に乗っていた母親を亡くしました