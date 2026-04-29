「日本ハム−西武」（２９日、ベルーナドーム）お笑いコンビ、東京ホテイソンがセレモニアルピッチに登場。たけるが投手、ショーゴが捕手役を務めたが、投球の際にたけるが転倒し、大暴投となった。サウスポーから美しいフォームをみせたが、足を滑らせて豪快に転倒。ボールは大きくそれた。「い〜や、大暴投〜」と球場アナウンスと響き、たけるもいつものポーズをとった。この日はテレビ東京系「おはスタ」とのコラボイベ