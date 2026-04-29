缶やペットボトル（PET）のコーヒー飲料で、ミルク入りのラテ系飲料が多様化している。ラテ系飲料のボリュームゾーンはミルクの甘さやコーヒーがしっかり感じられるタイプ。ストレス社会で高まるリラックスニーズなどに対応して拡大傾向にある。近年の動きとしては、PETコーヒーなどに馴染みのない外食のカフェユーザーや新規ユーザーを獲得すべく、砂糖などに頼らないミルク由来の自然な甘さや無糖を志向する動きが顕著に見ら