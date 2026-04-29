施設に入所するお年寄りに本場の温泉を気軽に楽しんでもらおうという試みです。周南市のライオンズクラブのメンバーが「足湯」をプレゼントしました。周南市の新南陽若山ライオンズクラブのメンバーが特別養護老人ホーム福寿荘を訪れ、入所するお年寄りおよそ30人に足湯を提供しました。足湯に使っているのは湯田温泉の源泉で、早朝からメンバーが300リットルを汲んできました。お年寄りの中には温泉が好