お笑いコンビ「エルフ」のエルフ（29）が28日に配信されたABEMA「時計じかけのマリッジ」（火曜後10・00）に出演。「いいな」と思う異性の芸能人を実名告白した。番組はこれまで恋愛には自信ありだった3人の女性が、30日後の結婚式に向けて、男性30人の中から結婚相手を見つける婚活プログラムに挑む婚活リアリティーショー。MCの「サバンナ」高橋茂雄から「誰かいる？“あの人いいな”っていう芸能人とか芸人さんとか」と聞