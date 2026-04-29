女子ゴルフのNTTドコモビジネス・レディースはあす30日に千葉県・浜野ゴルフクラブ（6704ヤード、パー72）で開幕する。2試合連続優勝の期待がかかる郄橋彩華（27＝サーフビバレッジ）は、今週は疲労との闘いとなりそうだ。2週前に熊本で開催されたKKT杯バンテリン・レディースで今季2勝目を挙げ、帰宅したのが19日午後9時30分過ぎ。シャワーを浴びて就寝したが、高ぶった神経がなかなかおさまらず、ほとんど眠れないま