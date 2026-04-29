俳優・浅野忠信の母でモデル、画家の浅野順子が２９日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に親友のキャシー中島とともに出演した。浅野は、６０代で画家になり、７５歳からモデルという異色の経歴。キャシーとは１０代の頃からの仲良しだったという。２人は「クレオパトラ党」という「女の子が集まるチームを作った」といい、黒柳が「不良？」と聞くと、キャシーは「不良です」と笑った。キャシーは「今とは違って、とにかくミニ