オードリー若林正恭（47）が28日、テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）にMCとして出演。女優森七菜の姿を見ていると「引退したくなる」と衝撃告白した。若林は「個人名出すしかないんですけど、森七菜さん、いらっしゃるじゃないですか、これは何なんだろうなと思ったんですけど、森七菜さんって、あの可愛さで女優さんの割りに、めっちゃひょうきんで明るいじゃないですか…俺、森七菜が明るくしてると、俺、