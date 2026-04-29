スマホを購入する際、一括で買うべきか、それとも分割払いにするべきかと悩む人は多いのではないでしょうか。一括の方が得だと聞く一方で、分割なら毎月の負担を抑えられるというメリットもあります。最近では通信会社の購入プログラムも増えており、選択肢はさらに複雑になっています。 本記事では、一括払いと分割払いの違いや、それぞれのメリット・デメリット、実際に多くの人が選んでいる方法について解説します。