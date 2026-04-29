茅原悠紀（３８＝岡山）が２９日、「山口放送開局７０周年記念ＫＲＹ山口放送杯争奪戦」開催中のボートレース徳山でトークショーを行った。会場に詰めかけた多くのファンから大きな拍手と歓声の中、登壇。司会者から徳山のイメージを問われると「Ｇ?初Ｖ、その後のＧ?でも３Ｖと相性がいい水面ですね」と笑顔で話した。近況の私生活の話を振られると、大好きなサウナの話へ。「好きが高じ、こだわり過ぎてしまい自分で作りま