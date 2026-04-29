◇ONE SAMURAI 1（2026年4月29日有明アリーナ）アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が29日、「ONE SAMAURAI 1 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ロッタンVS武尊」を有明アリーナで開催。第1試合でリングアナが勝者を間違えてコールしてレフェリーも敗者の手を上げるという珍事が起こった。日本オリジナル新シリーズ「ONESAMURAI（ワン・サムライ）」の始動。第1試合はバンダム級MMAワン