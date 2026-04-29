■第60回織田幹雄記念国際陸上競技大会（29日、広島広域公園陸上競技場）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！男子110ｍハ−ドルA決勝では予選トップの泉谷駿介（26、住友電工）が13秒38（−0.2）で古賀ジェレミー（18、順天堂大）に0秒02差の僅差で勝利。前日本記録保持者の意地を見せた。古賀が好スタートを切ると、泉谷もしっかりと付いていった。序盤は古賀がスピードに乗った走り