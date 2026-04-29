4月27日～5月10日、「梅田 蔦屋書店」にて、ポップアップイベント「おうちでスターバックス 本と、コーヒーと、好きな時間がある生活」が開催中！「本と、コーヒーでのライフスタイル提案」をテーマに、”コーヒー×本”の日頃から慣れ親しんだ組み合わせで、新製品「ネオ カフェ シェア おうちでスターバックスセット」&「スターバックス® ハウス ブ