社民党は29日、党大会を東京都内で開き、福島瑞穂党首の再任を承認した。福島氏は「社民は憲法を変えようという国家権力や人から総攻撃を受けている。護憲の社民を残し、役割を果たさなければならない。先頭に立って奮闘する」と低迷する党勢の挽回を誓った。ただ出席者からは執行部批判が相次いだ。福島氏は党改革として、政治スクールを開催し、来春の統一地方選で新人議員を50人から100人誕生させたいと語った。女性局設置