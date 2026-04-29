お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が、28日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、テレビ司会者を巡るネット記事に思いを語った。休日に家で報道チェックしていたという太田は、ネットで「不快な司会者ランキング」を目にしたという。女性週刊誌が毎年、調査しているもので、太田は「タイトルだけ出るじゃん。嫌だなと。俺、絶対に入ってるんだよ、毎回ね。2位とか3位とかさ。大体