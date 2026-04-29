お笑いコンビ「千原兄弟」千原ジュニア（52）が28日放送の読売テレビ「にけつッ！！」（火曜深夜0時59分＝関西ローカル）に出演。「プロ患者」として医療学会に招かれた経験について語った。「この間、一般の方も参加できる医療学会に呼ばれて…」と切り出したジュニア。その学会は出席者の6割が医師で、ゲストとして「ものすごい関西の大きな病院のお医者さん、名のある方」と、医療3DCGソフトウェアを手がける医療CGプロデューサ