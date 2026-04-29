知人の家の玄関先にガソリンをまいたとして、67歳の男が逮捕されました。 放火予備の疑いで逮捕されたのは、熊本市東区保田窪の67歳の会社員の男です。 男は、4月19日の午前3時20分ごろ、合志市の知人男性（50代）の自宅玄関先に、用意したガソリン、数リットルをまいた疑いが持たれています。 警察の調べに男は「ガソリンをまいたのは間違いない」と、容疑を認めているということです。 警察によりますと、被害にあった男性は