モデルの仁香（50）が29日、自身のインスタグラムを更新。夫で16歳年下の写真家・柴田翔平氏とともに大先輩の大物モデルの還暦パーティーに出席したことを報告した。「RIKACO姉の還暦パーティーへ」とつづり、モデルのRIKACOと夫婦のスリーショットなどを公開した。「RIKACO姉のBigLuvしかない温かいパーティーでした」と報告。「私も昔の仲間に再会してまた繋がったり、お姉が繋げる連鎖にまた愛を感じたよ」とつづった。