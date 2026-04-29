東京・板橋区で乗用車と自転車あわせて7台が絡む事故があり、警察官含む6人がケガをしました。この事故を起こした運転手の20代の男が、現行犯逮捕されています。捜査関係者などによりますと、29日正午まえ、東京・板橋区栄町の路上で、車5台と自転車2台のあわせて7台が絡む事故が起きました。1台の車が、道路脇に駐車中の車に衝突したあと、その脇を走行していた自転車2台をはね、さらに反対車線の車に追突したということです。自