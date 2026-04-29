お笑いコンビ「ダイアン」のユースケ（49）が29日までに、“太秦の大部屋俳優・岸大介”名義のインスタグラムを更新。人気芸人との3ショットが反響を呼んでいる。ユースケは「久しぶりで楽しすぎでちょっと禿げてる夜ですわ」とコメント。「とろサーモン」村田秀亮、お笑い芸人の中山功太との写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「かっこいいです」「岸さん、お久しぶりです！」「愛おしい」「みんな楽しそう」「嬉