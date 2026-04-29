東京・福生市で男が10代の少年の頭をハンマーのようなもので殴り自宅に逃走して立てこもっていた事件で、警視庁が自宅内に突入し捜索しましたが姿はありませんでした。【映像】騒然とする現場の様子午前7時半ごろ、福生市加美平で「ハンマーを持っている人がいる、1人が殴られている」などと119番通報がありました。捜査関係者などによりますと、40代くらいの男が近くにいた10代の少年の頭をハンマーのようなもので殴り、そ