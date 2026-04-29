お笑い芸人・古坂大魔王（52）の妻でタレント安枝瞳さん（38）が2026年4月23日、自身のインスタグラムを更新。白いシアーワンピの笑顔ショットを披露した。「一緒に楽しんでいただければ」安枝さんは、「あっという間に4月終わりに近づいている...！！！」といい、笑顔でシアーワンピを着こなす姿を投稿した。「そしてもう5月！！！！」とし、「GWも楽しいお休みになりそう！てかする！」とつづっていた。さらに、「おしらせ」とし