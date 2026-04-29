◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節東京Ｖ２―１鹿島（２９日・味スタ）鹿島は東京Ｖに１―２で競り負け、今季初の９０分負けを喫した。リーグ戦では昨年７月５日の川崎戦以来、約１０か月ぶりの９０分での黒星となった。＊＊＊前節から先発３枚を入れ替えた鹿島だったが、相手の出足の鋭い守備に苦戦し、選手個々の良さが発揮できなかった。しかし前半１９分、対角からのパスをＤＦ濃野公人が巧みに受け、右