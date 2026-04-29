スナップエンドウとツナの味噌和え、作ってみました 春野菜のおいしい季節になりました。スーパーの野菜売り場で目移りしてしまうほど旬の野菜が並ぶなか、この時期どうしても手に取りたくなるのがスナップエンドウです。鮮やかな緑と少し青臭い香り、そして中のぷちぷちとした豆の食感。旬のうちに何度でも堪能したくなります。 そんなスナップエンドウを使った簡単副菜レシピが気になり、実際に作ってみました。ツナ缶と合わ