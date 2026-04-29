昨夏から米国を拠点としていたミルコ・デムーロ騎手（４７）＝栗東・フリー＝が４月２９日、栗東トレセンに姿を見せ、調教に騎乗した。５月２日の京都競馬から復帰する予定だ。２８日に日本へ到着したばかりで、「５時に起きた。時差ボケ」と苦笑。多くの騎手仲間や関係者から「おかえり」と歓迎され、「温かいね、みんな。みんな優しい。さすが日本人」と笑顔で喜んだ。米国滞在期間中には４２勝を挙げ、重賞４勝。「いい経