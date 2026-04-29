【新華社北京4月29日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は29日、上海協力機構（SCO）グリーン（環境配慮）・持続可能な発展フォーラムに祝賀書簡を送った。習氏は中国が「緑水青山こそ金山銀山」（豊かな自然は金銀同様の価値がある）という理念を掲げ、生態環境の保護を優先し、グリーン発展の道を揺るぎなく歩み、世界の生態文明建設の参加者、貢献者、けん引者になっていると指摘し、次のように強調した。今年は