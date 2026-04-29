■これまでのあらすじ何事も自分に都合よく捉える超ポジティブ思考の健一。部下から好意を寄せられていると勘違いしてトラブルを起こして会社を追われ、妻からも見捨てられるハメに。妻や部下を逆恨みする健一はマッチングアプリで出会いを求め、良さそうな彼女を見つけるが…？ようやく会ってやってもいいかと思える彼女に出会えました。俺に釣り合う女なのか会ってみないとわからないので、さほど期待していなかったんですが…イ