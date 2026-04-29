パリ五輪予選シリーズ上海大会のスケートボード男子ストリートで演技する堀米雄斗＝2024年5月（共同）日本オリンピック委員会（JOC）が招致に乗り出している2028年ロサンゼルス五輪に向けた国際大会「五輪予選シリーズ」の開催計画案が29日、判明した。複数の都市型スポーツを集約して同時開催する大会で、日本の計画は東京・代々木公園の一帯を「代々木アーバンパーク」と銘打ち、主会場とする。宮下公園や、展望施設「渋谷スカ