◇明治安田J1百年構想リーグ第13節鹿島 1―2 東京V（2026年4月29日味の素スタジアム）首位の鹿島が今季初の90分負けを喫した。前半19分にDF濃野のゴールで先制するも、東京Vの強度の高い守備に対して攻撃のリズムをつくれず。同34分に自陣でパスミスを拾われると、前方に立ち位置を取っていたGK早川の頭上を越えるロングシュートを決められて失点。さらに6分後、左サイドを破られてクロスからゴールを許した。後半も主導