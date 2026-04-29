「ヤクルト−阪神」（２９日、神宮球場）阪神のドラフト３位・岡城快生外野手（筑波大）が三回、左翼への適時二塁打を放った。「２番・左翼」で今季初スタメンに名を連ねたルーキー。出場５試合、４打席目で記録したプロ初安打＆初打点。二塁ベース上ではホッとした表情を見せた。三塁ベンチ前にはほぼ全選手が飛び出し、大声を上げて記念球の返却を要求。無事に植田の手元に渡り、イニング終了時にベンチに戻った岡城に手渡