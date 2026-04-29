サンマルクカフェは、2026年4月30日から毎月30日を「サンマルクカフェの日」とし、チョコクロ9個を"30％オフ"で販売するキャンペーンを全国で開始します。680円引きの1570円に「サンマルクカフェの日」は、チョコクロ9個が通常2250円のところ、毎月30日限定で680円引きの1570円で購入できるスペシャルデーです（割引前価格は店舗により異なる場合があります）。今後毎月30日に開催されます。"30日（サンマル）にチョコクロ9個（ク