V・ファーレン長崎は４月29日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第13節で清水エスパルスと敵地で対戦している。１−１で前半を終えたなか、後半開始早々の46分に勝ち越しゴールを奪う。決めたのは、今季にアルビレックス新潟から加わった長谷川元希だ。 エドゥアルドからのパスにペナルティアーク付近で反応。ワントラップをした後、浮いたボールにダイレクトで合わせて、豪快なシュートを突き刺してみせた。27