ここまでPK戦負けは２試合あったが、90分での敗戦は今季初だ。鹿島アントラーズは４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で、東京ヴェルディと敵地で対戦した。19分に濃野公人のゴールで先制に成功。だが、34分に熊取谷一星のループ弾で追いつかれると、40分に吉田泰授のヘッド弾で逆転を許す。 １点ビハインドで迎えた後半、70分に三竿健斗がこの日、２枚目のイエローカードで退場に。数的不利で