シント＝トロイデン（STVV）の日本代表FW 後藤啓介の振る舞いをOBが擁護している。現地４月23日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１第４節でSTVVはアンデルレヒトと対戦。２−０で勝利した。この試合で決勝点を決めたのが、アンデルレヒトからレンタル中の後藤だった。75分、右サイドから伊藤涼太郎のクロスに反応し、右足のダイレクトで合わせてネットを揺らした。保有元のアンデルレヒト相手にゴールを奪った後藤は