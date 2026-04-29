特殊詐欺の架け子をさせる目的で、岡山県の知人女性を国外に移送しようと連れ去り誘拐した疑いで男3人が逮捕されました。 所在国外移送略取誘拐の容疑で逮捕されたのは、岡山市南区西高崎の無職の男（38）、福岡県久留米市梅満町の無職の男（44）、それに岡山市中区倉田の解体業の男（64）の3人です。 警察によりますと3人は、名前のわからない人物らと共謀し、岡山県南部に住む30代の知人女性を特殊詐欺の架け子として中国に移