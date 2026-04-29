【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが2ndスタジオ・アルバム『‘PUREFLOW’ pt.1』のリリースを記念し、日本のフィットネス界を代表する「FEELCYCLE」とのコラボレーションで、K-POPグループ初となるスペシャル・プログラムを展開することが明らかになった。 ■ニューアルバムに収録される新曲を含んだ特別なレッスンを展開 今回展開されるスペシャル・プログラムは、5月23日より