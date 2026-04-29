中国メディアの環球時報は28日、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストが発表した「何が韓国の訪中観光客激増を後押ししているのか」と題する記事を紹介した。記事によると、中国には韓国人コンテンツクリエーターの新たな波が押し寄せ、上海や深センなどで街の撮影が行われている。そして、ネットユーザーが「韓国人ビデオブロガーブーム」と称する動きは拡大を続け、より友好的なビザ制度も双方の人の往来を後押しし