花束を手にポーズをとるフリースタイルスキー女子モーグルの冨高日向子＝29日、東京都多摩市ミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー女子モーグルで4位に入り、既に現役引退を表明していた冨高日向子（25）が29日、職員として所属する東京都多摩市の多摩大で記者会見し「（五輪で）どんな結果で終わろうと引退と決めていた。本当にすっきりした気持ち」と話した。3位と同点ながら、ターン点でわずかに及ばなかった大