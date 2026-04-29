政府と与野党による「社会保障国民会議」は２８日、実務者会議を開き、食料品の消費税減税について論点を整理した。関係団体などへの聞き取りから、税率変更に伴うレジシステムの改修や各産業への影響などが課題として指摘されており、５月以降に具体的な対応策を議論する。この日の会議では、〈１〉経済などへの影響〈２〉システム改修〈３〉事業者への影響――について、関係団体などへの聞き取り内容を集約した資料が示され