タレントの若槻千夏（41）が28日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・22）に出演。「AKB48」の新センター・伊藤百花（22）について話した。この日のゲストは、同グループの67枚目のシングル「名残り桜」で初センターに抜てきされ“令和の国宝級アイドル”と話題になっている伊藤。若槻は「私、今日さっしー(指原莉乃)とたまたまLINEしていて『今日伊藤百花ちゃん来ます』って何かさっしー情報をく