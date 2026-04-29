《今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました》4月28日、お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が体調不良のため、当面の間、芸能活動を休むことが、所属事務所のホリプロコムの公式ホームページで発表された。「日村さんは、バナナマンとして『バナナサンド』『バナナマンのせっかくグルメ！！』（いずれもTBS系）、『沸騰ワード10』（日本テレビ系）など8本、日村