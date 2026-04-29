Photo: 山田洋路 この記事は2026年4月8日の記事を再掲載しています。こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「35L・42L・50Lの3段階可変、重量わずか約3kg、しかもリュックにも台車にもなる6通りの設計」カタログ情報だけで心を掴まれてしまった多機能スーツケースを、実際に試してみました。果たして実物は期待どおりなのか。数値では測れない「使い