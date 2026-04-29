お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱(58)との間に第2子を妊娠している元AKB48西野未姫(27)が28日、ブログを更新。ふっくらとしたお腹が目立つ私服姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 【写真】妊娠中に見えな～い!すらりと伸びた足に「足長くておキレイ」の声 西野は「だいぶお腹がパンパンになってきましたそろそろウォーキング始めなきゃかなぁ～」とお腹がふくらんできたことを記した。「#私服